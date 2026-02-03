Ausblick: Nexen Tire gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Nexen Tire wird am 04.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 1528,00 KRW gegenüber 468,00 KRW im Vorjahresquartal.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 697,58 Milliarden KRW. Dementsprechend gehen die Experten bei Nexen Tire für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 786,58 Milliarden KRW aus.

Die Prognosen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1375,00 KRW, gegenüber 1231,00 KRW je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 3.141,03 Milliarden KRW im Vergleich zu 2.847,93 Milliarden KRW im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at