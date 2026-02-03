Nexen Tire Aktie

WKN DE: A119RN / ISIN: KR7002351005

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Nexen Tire öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nexen Tire wird am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Nexen Tire im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1528,00 KRW je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 469,00 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 12,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 786,58 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 697,58 Milliarden KRW umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1375,00 KRW prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1236,00 KRW je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3.141,03 Milliarden KRW umgesetzt werden sollen, gegenüber 2.847,93 Milliarden KRW im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

