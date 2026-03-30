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WKN DE: A3DA81 / ISIN: US65344E1073

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30.03.2026 07:01:06

Ausblick: NexGel legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NexGel wird sich am 31.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,090 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 18,18 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,110 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 6,58 Prozent auf 3,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,350 USD, gegenüber -0,500 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 11,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 8,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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