Ausblick: NexGel legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NexGel wird am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst schätzt, dass NexGel für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,070 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll NexGel nach der Prognose von 1 Analyst 3,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 39,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,370 USD, gegenüber -0,380 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 32,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at