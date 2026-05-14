NexGel Aktie
WKN DE: A3DA81 / ISIN: US65344E1073
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14.05.2026 07:01:06
Ausblick: NexGel legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
NexGel wird am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst schätzt, dass NexGel für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,070 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll NexGel nach der Prognose von 1 Analyst 3,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 39,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,8 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,370 USD, gegenüber -0,380 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 32,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,4 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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