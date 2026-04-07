Ausblick: NexGel präsentiert Quartalsergebnisse

NexGel stellt am 08.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,090 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 18,18 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,110 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 3,2 Millionen USD gegenüber 3,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognose von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,350 USD, gegenüber -0,500 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 11,9 Millionen USD im Vergleich zu 8,7 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at