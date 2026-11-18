NexGel Aktie
WKN DE: A42PFU / ISIN: US65344E2063
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18.11.2026 07:01:06
Ausblick: NexGel verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
NexGel präsentiert am 19.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -4,800 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 4,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 43,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte NexGel einen Umsatz von 2,9 Millionen USD eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Verlust je Aktie von -18,800 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -7,600 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 11,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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