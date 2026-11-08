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WKN DE: A1WZPW / ISIN: CA65340P1062

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08.11.2026 07:01:06

Ausblick: NexGen Energy präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

NexGen Energy wird am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,033 CAD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,230 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll NexGen Energy nach der Prognose von 1 Analyst 0,0 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen CAD umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 17 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,196 CAD je Aktie, gegenüber -0,530 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 0,0 Millionen CAD fest. Im Vorjahr waren noch 0,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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