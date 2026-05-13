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WKN DE: A1JPFB / ISIN: JP3758190007

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13.05.2026 07:01:06

Ausblick: NEXON informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

NEXON wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen, dass NEXON für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 48,62 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 32,12 JPY je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 157,15 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 37,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 113,93 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 161,30 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 114,48 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 549,04 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 475,10 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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