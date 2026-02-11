Ausblick: NEXON legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NEXON veröffentlicht am 12.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 44,62 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 15,27 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 38,71 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 138,63 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 73,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,73 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 135,33 JPY aus, während im Fiskalvorjahr 161,79 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 488,24 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 446,21 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at