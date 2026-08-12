NEXON Aktie
WKN DE: A1JPFB / ISIN: JP3758190007
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: NEXON mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
NEXON präsentiert am 13.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass NEXON im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 21,63 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 20,92 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,37 Prozent auf 119,29 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte NEXON noch 118,85 Milliarden JPY umgesetzt.
18 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 137,73 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 114,48 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 506,54 Milliarden JPY, gegenüber 475,10 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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