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WKN DE: A1JPFB / ISIN: JP3758190007

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: NEXON mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NEXON stellt am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 21,67 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte NEXON 47,78 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,55 Prozent auf 127,68 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 118,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 127,22 JPY, gegenüber 114,48 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 17 Analysten auf durchschnittlich 510,85 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 475,10 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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