Ausblick: NEXON präsentiert Quartalsergebnisse

NEXON wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2022 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,080 USD je Aktie gegenüber 0,213 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 22,21 Prozent auf 574,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte NEXON noch 469,8 Millionen USD umgesetzt.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,943 USD, gegenüber 1,12 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 2,55 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 2,38 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at