NEXON Aktie
WKN DE: A40AT8 / ISIN: US65340H1041
13.05.2026 07:01:06
Ausblick: NEXON stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
NEXON wird am 14.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,310 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte NEXON 0,210 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,00 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 33,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 747,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,03 USD aus. Im Vorjahr waren 0,770 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 3,50 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
