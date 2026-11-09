NEXON Aktie
WKN DE: A40AT8 / ISIN: US65340H1041
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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: NEXON stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
NEXON wird am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,136 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,320 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 0,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 805,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 805,3 Millionen USD umgesetzt.
16 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,805 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,770 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,23 Milliarden USD, gegenüber 3,18 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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