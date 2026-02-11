NEXON Aktie
WKN DE: A40AT8 / ISIN: US65340H1041
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: NEXON vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
NEXON wird am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,284 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 69,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 886,6 Millionen USD gegenüber 523,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,869 USD, gegenüber 1,07 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 16 Analysten durchschnittlich 3,13 Milliarden USD im Vergleich zu 2,95 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NEXON Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
|
11.02.26
|Ausblick: NEXON vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: NEXON stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
10.11.25
|Ausblick: NEXON informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.10.25
|Erste Schätzungen: NEXON öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.08.25
|Ausblick: NEXON gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu NEXON Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus -- DAX im Plus -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.