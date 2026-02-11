NEXON Aktie

WKN DE: A40AT8 / ISIN: US65340H1041

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: NEXON vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

NEXON wird am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,284 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 69,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 886,6 Millionen USD gegenüber 523,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,869 USD, gegenüber 1,07 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 16 Analysten durchschnittlich 3,13 Milliarden USD im Vergleich zu 2,95 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

