Ausblick: NEXON zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NEXON präsentiert am 13.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,136 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte NEXON noch 0,140 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 9,06 Prozent auf 747,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 822,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,867 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,770 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,17 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,18 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at