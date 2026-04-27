Ausblick: NexPoint Residential Trust öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NexPoint Residential Trust gibt am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,368 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 36,30 Prozent verringert. Damals waren -0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

NexPoint Residential Trust soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 63,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 63,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -1,530 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,260 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 255,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 251,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at