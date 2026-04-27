NexPoint Residential Trust Aktie

NexPoint Residential Trust für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14QBV / ISIN: US65341D1028

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.04.2026 07:01:06

Ausblick: NexPoint Residential Trust öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NexPoint Residential Trust gibt am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,368 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 36,30 Prozent verringert. Damals waren -0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

NexPoint Residential Trust soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 63,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 63,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -1,530 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,260 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 255,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 251,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NexPoint Residential Trust Inc When Issued

mehr Nachrichten

Analysen zu NexPoint Residential Trust Inc When Issued

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

NexPoint Residential Trust Inc When Issued 22,00 -0,90% NexPoint Residential Trust Inc When Issued

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DaX in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigen sich mit Gewinnen. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen