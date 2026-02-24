Ausblick: NexPoint Residential Trust präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

NexPoint Residential Trust gibt am 24.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,337 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll NexPoint Residential Trust 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 63,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte NexPoint Residential Trust 63,8 Millionen USD umsetzen können.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -1,195 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,040 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 252,3 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 259,7 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at