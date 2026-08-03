NexPoint Residential Trust Aktie

NexPoint Residential Trust für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14QBV / ISIN: US65341D1028

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: NexPoint Residential Trust stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

NexPoint Residential Trust präsentiert am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass NexPoint Residential Trust für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,370 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,280 USD je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,00 Prozent auf 63,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 63,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,525 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1,260 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 254,4 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 251,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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