Ausblick: NexPoint Residential Trust zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NexPoint Residential Trust präsentiert in der am 25.10.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,373 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 19,36 Prozent auf 67,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte NexPoint Residential Trust noch 56,4 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,06 USD im Vergleich zu 2,47 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 261,2 Millionen USD, gegenüber 219,2 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at