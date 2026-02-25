Ausblick: Nexstar Media Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nexstar Media Group öffnet am 26.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 3,72 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 7,56 USD je Aktie erzielt worden.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 15,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,49 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,25 Milliarden USD aus.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,85 USD, gegenüber 21,41 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 4,91 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5,41 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at