Ausblick: Nexstar Media Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nexstar Media Group wird am 07.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen, dass Nexstar Media Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,40 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,37 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 2,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,26 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 24,65 USD im Vergleich zu 3,00 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 5,42 Milliarden USD, gegenüber 4,95 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at