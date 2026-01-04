NEXTAGE Aktie
WKN DE: A1W3QF / ISIN: JP3758210003
|
04.01.2026 07:01:06
Ausblick: NEXTAGE gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
NEXTAGE wird am 05.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 52,17 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte NEXTAGE ein EPS von 13,15 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll NEXTAGE 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 166,56 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte NEXTAGE 151,37 Milliarden JPY umsetzen können.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 151,92 JPY je Aktie, gegenüber 99,90 JPY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 637,86 Milliarden JPY. Im Fiskaljahr zuvor waren 552,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NEXTAGE Co.,Ltd.mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: NEXTAGE gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
21.12.25
|Erste Schätzungen: NEXTAGE vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
06.07.25
|Ausblick: NEXTAGE gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu NEXTAGE Co.,Ltd.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|NEXTAGE Co.,Ltd.
|2 765,00
|-1,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Wall Street schlussendlich uneins -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechselten ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.