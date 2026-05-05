Ausblick: Nextdoor legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nextdoor lädt am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,047 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 21,67 Prozent erhöht. Damals waren -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 54,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 58,2 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,107 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,140 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 274,9 Millionen USD, gegenüber 257,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at