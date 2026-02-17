Nextdoor Aktie
WKN DE: A3C7AQ / ISIN: US65345M1080
|
17.02.2026 07:01:06
Ausblick: Nextdoor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Nextdoor lässt sich am 18.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Nextdoor die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,023 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 67,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 3,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,147 USD je Aktie, gegenüber -0,250 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 255,9 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 247,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
