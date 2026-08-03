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WKN DE: A3C7AQ / ISIN: US65345M1080

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Nextdoor veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Nextdoor lädt am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,020 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 65,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Nextdoor für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 72,3 Millionen USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,070 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,140 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 284,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 257,7 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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