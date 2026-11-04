Nextdoor Aktie
WKN DE: A3C7AQ / ISIN: US65345M1080
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Nextdoor veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Nextdoor gibt am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,010 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.
Nextdoor soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 77,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,047 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,140 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 292,6 Millionen USD aus im Gegensatz zu 257,7 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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