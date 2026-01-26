Ausblick: NextEra Energy legt Quartalsergebnis vor

NextEra Energy wird am 27.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,526 USD je Aktie gegenüber 0,580 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 6,79 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 12,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,70 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 3,37 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 28,34 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 24,41 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at