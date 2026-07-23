Ausblick: NextEra Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NextEra Energy stellt am 24.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 16 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,10 USD. Dies würde einem Zuwachs von 12,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem NextEra Energy 0,980 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 24,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 8,11 Milliarden USD gegenüber 6,51 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,07 USD im Vergleich zu 3,30 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 30,98 Milliarden USD, gegenüber 26,53 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at