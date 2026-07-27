NextEra Energy Partners LP Partnership Units Aktie
WKN DE: A116WY / ISIN: US65341B1061
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27.07.2026 07:01:06
Ausblick: NextEra Energy Partners LP Partnership Units legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
NextEra Energy Partners LP Partnership Units präsentiert in der am 28.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,387 USD gegenüber 0,840 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 387,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 13,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 341,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,973 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,300 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,33 Milliarden USD, gegenüber 1,19 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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