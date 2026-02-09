NextEra Energy Partners LP Partnership Units Aktie
WKN DE: A116WY / ISIN: US65341B1061
|
09.02.2026 07:01:06
Ausblick: NextEra Energy Partners LP Partnership Units stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
NextEra Energy Partners LP Partnership Units lädt am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,178 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll NextEra Energy Partners LP Partnership Units nach den Prognosen von 5 Analysten 432,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 47,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 294,0 Millionen USD umgesetzt worden.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,364 USD je Aktie, gegenüber -0,250 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 1,34 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
