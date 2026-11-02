Ausblick: NextEra Energy Partners LP Partnership Units zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NextEra Energy Partners LP Partnership Units präsentiert am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,857 USD je Aktie gegenüber -0,400 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 15,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 361,8 Millionen USD gegenüber 313,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,84 USD je Aktie, gegenüber -0,300 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 1,35 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net