Ausblick: NextEra Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NextEra Energy präsentiert in der am 23.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,03 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte NextEra Energy ein EPS von 0,400 USD je Aktie vermeldet.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 21,80 Prozent auf 7,29 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,98 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

21 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,04 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,30 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 31,34 Milliarden USD, gegenüber 26,53 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at