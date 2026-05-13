NextNav Aktie
WKN DE: A3C8W0 / ISIN: US65345N1063
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: NextNav stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
NextNav wird am 14.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,140 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll NextNav mit einem Umsatz von insgesamt 0,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 38,96 Prozent verringert.
Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,580 USD, gegenüber -1,420 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 3,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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