Ausblick: NextNav zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NextNav wird am 17.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass NextNav für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,150 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,250 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 0,9 Millionen USD – ein Minus von 54,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NextNav 1,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -1,000 USD je Aktie, gegenüber -0,840 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 4,5 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 5,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at