NextNav Aktie
WKN DE: A3C8W0 / ISIN: US65345N1063
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16.03.2026 07:01:06
Ausblick: NextNav zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
NextNav wird am 17.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst schätzt, dass NextNav für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,150 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,250 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 0,9 Millionen USD – ein Minus von 54,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NextNav 1,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -1,000 USD je Aktie, gegenüber -0,840 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 4,5 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 5,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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