NextPlat Aktie
WKN DE: A42715 / ISIN: US68557F3082
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: NextPlat mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
NextPlat wird am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,460 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 42,50 Prozent erhöht. Damals waren -0,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll NextPlat mit einem Umsatz von insgesamt 13,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,45 Prozent verringert.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Verlust von -0,850 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -4,400 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 49,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 54,3 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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