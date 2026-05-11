Ausblick: Nextracker A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nextracker A wird am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 22 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,923 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nextracker A noch 1,05 USD je Aktie eingenommen.

23 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 10,61 Prozent auf 826,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 924,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,37 USD, gegenüber 3,47 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 26 Analysten auf durchschnittlich 3,51 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 2,96 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at