Ausblick: Nextracker A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nextracker A wird am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 23 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,937 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,790 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 23 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 814,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 19,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Nextracker A einen Umsatz von 679,4 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,25 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,47 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 26 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,45 Milliarden USD, gegenüber 2,96 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at