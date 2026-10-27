Nextracke a Aktie

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WKN DE: A3D5CW / ISIN: US65290E1010

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Nextracker A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nextracker A stellt am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 22 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,10 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Nextracker A 0,970 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Nextracker A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,63 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 23 Analysten durchschnittlich bei 1,06 Milliarden USD im Vergleich zu 905,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 23 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,67 USD, gegenüber 3,84 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 26 Analysten durchschnittlich auf 4,32 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,56 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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