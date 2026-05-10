Ausblick: NextVison Stabilized Systems, gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NextVison Stabilized Systems, wird am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,355 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei NextVison Stabilized Systems, noch ein Gewinn pro Aktie von 0,920 ILS in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 56,7 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 130,7 Millionen ILS erzielt wurde.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,26 ILS je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 277,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 580,7 Millionen ILS Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at