Nexus Select Trust Registered Shs Aktie
ISIN: INE0NDH25011
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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Nexus Select Trust Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Nexus Select Trust Registered wird am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 1,12 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,870 INR je Aktie erzielt worden.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 11,98 Prozent auf 7,07 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,31 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,35 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,66 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 28,19 Milliarden INR, gegenüber 25,68 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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