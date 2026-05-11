Ausblick: Nexus Select Trust Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nexus Select Trust Registered wird am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,900 INR. Dies würde einem Zuwachs von 20,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Nexus Select Trust Registered 0,750 INR je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Nexus Select Trust Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 6,66 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,80 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 14,84 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,11 INR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 3,19 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 25,73 Milliarden INR, gegenüber 22,83 Milliarden INR im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at