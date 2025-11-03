Nexus Select Trust Registered Shs Aktie

Nexus Select Trust Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: INE0NDH25011

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Nexus Select Trust Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nexus Select Trust Registered wird am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,750 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Nexus Select Trust Registered 0,730 INR je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 6,63 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 19,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,54 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,63 INR je Aktie, gegenüber 3,19 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 26,22 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 22,83 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

