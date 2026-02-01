Nexus Select Trust Registered Shs Aktie
ISIN: INE0NDH25011
|
01.02.2026 07:01:06
Ausblick: Nexus Select Trust Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Nexus Select Trust Registered wird am 02.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,840 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 7,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,780 INR erwirtschaftet wurden.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 8,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 6,46 Milliarden INR gegenüber 5,95 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,51 INR, gegenüber 3,19 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 26,00 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 22,83 Milliarden INR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nexus Select Trust Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Nexus Select Trust Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Nexus Select Trust Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Nexus Select Trust Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Nexus Select Trust Registered Shs
|153,79
|-2,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.