ISIN: INE0NDH25011

01.02.2026 07:01:06

Ausblick: Nexus Select Trust Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nexus Select Trust Registered wird am 02.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,840 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 7,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,780 INR erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 8,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 6,46 Milliarden INR gegenüber 5,95 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,51 INR, gegenüber 3,19 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 26,00 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 22,83 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

