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11.08.2026 07:01:06

Ausblick: NEXXEN INTERNATIONAL legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NEXXEN INTERNATIONAL stellt am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,200 USD. Dies würde einem Zuwachs von 42,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem NEXXEN INTERNATIONAL 0,140 USD je Aktie vermeldete.

10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 92,9 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 2,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 91,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,06 USD im Vergleich zu 0,420 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 392,7 Millionen USD, gegenüber 364,8 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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