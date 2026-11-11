NEXXEN INTERNATIONAL Aktie

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WKN DE: A411KE / ISIN: IL0012165630

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: NEXXEN INTERNATIONAL öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NEXXEN INTERNATIONAL wird am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass NEXXEN INTERNATIONAL im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,299 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,070 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 5,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 100,1 Millionen USD gegenüber 94,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,07 USD, gegenüber 0,420 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 395,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 364,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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