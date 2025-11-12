Ausblick: NEXXEN INTERNATIONAL präsentiert Quartalsergebnisse

NEXXEN INTERNATIONAL wird am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,195 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 90,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei NEXXEN INTERNATIONAL für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 92,4 Millionen USD aus.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,02 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,510 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 377,4 Millionen USD, gegenüber 365,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at