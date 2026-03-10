NFI Group Aktie

10.03.2026 07:01:06

Ausblick: NFI Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NFI Group gibt am 11.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass NFI Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,307 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,220 CAD je Aktie gewesen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,07 Milliarden USD für NFI Group, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,17 Milliarden CAD erzielt wurde.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,515 USD im Vergleich zu -0,040 CAD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 3,66 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 4,28 Milliarden CAD.

Redaktion finanzen.at

