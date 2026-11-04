NFI Group Aktie
WKN DE: A2JMGR / ISIN: CA62910L1022
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: NFI Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
NFI Group präsentiert in der am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,253 USD gegenüber -1,630 CAD im Vorjahresquartal.
Die Umsatzschätzungen von 8 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 998,3 Millionen USD, was einem Umsatz von 1,21 Milliarden CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,07 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,660 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 4,03 Milliarden USD, gegenüber 5,05 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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