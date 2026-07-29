NGK Insulators Aktie

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WKN: 862417 / ISIN: JP3695200000

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29.07.2026 07:01:06

Ausblick: NGK Insulators präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

NGK Insulators äußert sich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 64,18 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 5,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 61,07 JPY erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 5,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 175,43 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 166,46 Milliarden JPY umgesetzt.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 300,16 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 206,32 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 716,81 Milliarden JPY, gegenüber 670,13 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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